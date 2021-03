Galleria Tempio di Giove sull'Appia: divieto di transito per i mezzi con merci pericolose

Divieto di transito per i mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose, (gas, liquido e solido infiammabile, corrosivo, comburente, tossico, radioattivo ecc.) all’interno della galleria Tempio di Giove tra i km 101,00 e 104,170 dell’Appia a Terracina. A renderlo noto l’Anas la quale comunica anche che il divieto è in vigore a partire da oggi, mercoledì 31 marzo.

Previste alcune modifiche alla circolazione:

- il traffico proveniente da Sud (SR 213), e diretto a Roma dovrà seguire un percorso alternativo prendendo l’uscita “Terracina Sud” dalla SR 213 e proseguire su S.S. 7 dir-a “del Tempio di Giove” per circa 1.5 km, continuare sulla via Appia per circa 2,2 km, percorrere via Roma per circa 2 km e quindi immettersi sulla SS 7;

- il traffico proveniente da Roma e diretto a Napoli dovrà proseguire in direzione Terracina Centro e immettersi su via Roma per circa 2 km, continuare sulla via Appia per circa 2,2 km, successivamente prendere la SS 7 dir-a “del Tempio di Giove” per circa 1.5 km, e quindi immettersi sulla SR 213;

- il traffico proveniente da Est e diretto a Roma dovrà prendere la prosecuzione sulla via Appia per circa 3,7 km, prendere via Roma per circa 2 km e quindi immettersi sulla SS 7;

il traffico proveniente dalla S.S. 148 (Pontina) dovrà immettersi su via Appia Nuova-via Roma per circa 2 km, continuare sulla via Appia per circa 2,2 km, successivamente prendere la SS 7 dir-a “del Tempio di Giove” per circa 1.5 km, e quindi immettersi sulla SR 213.