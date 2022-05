Giornata del mare, a Terracina la guardia costiera simula un intervento di soccorso con le unità cinofile

Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Associazione nazionale Marinai d’Italia di Terracina d’intesa con l’ufficio circondariale marittimo per la Giornata del mare e della cultura marinara 2022, si è svolta, nella mattinata di venerdì 29 aprile, una simulazione di intervento di soccorso che ha visto impegnati i mezzi nautici della guardia costiera e le unità cinofile della scuola Italiana cani di salvataggio.

L’attività, che rientra in un più ampio calendario di eventi patrocinato dal Comune di Terracina e articolato su quattro giornate, ha avuto luogo sul litorale di Terracina e ha permesso agli studenti dei numerosi istituti di istruzione, primaria e secondaria, di assistere all’intervento di una unità cinofila della scuola italiana cani di salvataggio, rilasciata in acqua da parte di un mezzo nautico della Guardia Costiera. L'intervento ha riprodotto fedelmente le manovre di soccorso in favore di una persona in difficoltà.

La Giornata del mare e della cultura marinara 2022, che ha visto nel complesso il coinvolgimento degli studenti di ben sette istituti scolastici per un totale di trenta classi, è stata istituita per legge nel 2017 con l’obiettivo di accrescere, soprattutto tra i giovani, l’amore e il rispetto per la risorsa mare, promuovendo e sviluppando la cultura del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Ed è proprio in nome di questi principi che sono state proposte le attività didattiche alle quali hanno potuto prendere parte i ragazzi delle scuole di Terracina a un ciclo di conferenze su alcune tematiche legate al mare hanno fatto seguito laboratori dedicati alla sicurezza balneare, all’ambiente, agli sport acquatici, nonché alle tradizioni ed alla cultura marinaresca. Sempre nella mattinata di venerdì 29 aprile, 15 studenti del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” si sono recati presso l’ufficio circondariale marittimo della guuardia costiera di Terracina per una visita didattica alla sala operativa e ai mezzi nautici.