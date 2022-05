Guardia costiera, la visita del direttore regionale sul litorale pontino

Tour pontino per il direttore marittimo della Guardia costiera del Lazio, il capitano Filippo Marini, che ha visitato alcuni uffici territoriali della provincia di Latina.

Le sedi interessate, che ricadono nel Compartimento marittimo di Gaeta, sono state quelle di Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo e Ventotene. Il Comandante regionale, accompagnato dal Capo del Compartimento marittimo, Angelo Napolitano, ha incontrato il personale e lo ha ringraziato per l’impegno profuso nelle quotidiane attività che, con l’approssimarsi del periodo di maggior afflusso sulle spiagge, richiede uno sforzo ed un’attenzione ulteriore per assicurare al meglio la sicurezza e la serenità dei bagnanti, dei diportisti e, più in generale, di tutti coloro vogliono vivere in serenità il mare.

La visita è stata anche l’occasione per una tappa sull’isola di Ventotene dove, nella sala consiliare del Comune, il Comandante, alla presenza del Commissario prefettizio del Comune Monica Perna, del Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, Roberta De Robertis e del Direttore dell’Area Marina Protetta delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, Antonio Romano, ha ribadito il concreto e fattivo impegno della Guardia Costiera per la vigilanza sull’area marina protetta e per la tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Al termine dell’incontro sull’isola di Ventotene, il Direttore Marittimo ha proseguito la visita, su un’unità navale della Guardia Costiera, nelle zone di mare ricadenti nell’area marina protetta e presso l’isola di Santo Stefano.