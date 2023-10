In fiamme un motopeschereccio ormeggiato nel porto canale

Incendio questa mattina, giovedì 26 ottobre, a bordo di un'imbarcazione da pesca professionale ormeggiata al porto canale di Terracina. Le segnalazioni hanno portato immediatamente sul posto una motovedetta della guardia costiera insieme ai mezzi del copo dei vigili del fuoco, impegnati da subito nelle operazioni di spegnimento con l'impiego di manichette anticendio.

Il rogo, scoperto da un membro dell’equipaggio dopo essere salito a bordo, non ha causato danni a persone e ha interessato i locali-dormitorio (impiegati durante le navigazioni e le battute di pesca per il riposo dell’equipaggio), dove erano presenti materassi. Nel corso dell’emergenza, l’ufficio circondariale marittimo di Terracina ha disposto la creazione di un’area di sicurezza intorno al motopeschereccio con il concorso delle altre dorze di polizia presenti in loco, mediante il cambio posto d’ormeggio di un altro motopeschereccio di grandi dimensioni che si trovava ormeggiato nelle vicinanze, lo spostamento delle vetture in sosta, l’allontanamento delle persone, il filtraggio di pedoni e veicoli in transito in porto.

L'emergenza ha portato all’interdizione della navigazione nel canale Pio VI. Alle operazioni ha voluto essere presente anche il comandante del peschereccio, che ha fornito importanti informazioni agli operatori sulle caratteristiche dell'imbarcazione e sugli oggetti e i materiali collocati nei vari locali di bordo. Le fiamme, pur avendo danneggiato diversi locali dell’unità navale soprattutto nella zona prodiera, non ne ha comportato l’affondamento e non sono stati registrati sversamenti di rifiuti in mare. Alle 14 circa il comandante dell’imbarcazione ha tuttavia fatto posizionare intorno, a titolo precauzionale, delle panne galleggianti, speciali barriere in materiale sintetico che consentono di contenere eventuali liquidi che dovessero riversarsi in acqua.

Le operazioni si sono definitivamente concluse nel primo pomeriggio di oggi. L’ufficio circondariale marittimo di Terracina ha intanto avviato attività di accertamento tecnico per ricostruire cause.