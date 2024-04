Abitazione a fuoco, semidistrutta la facciata

Un incendio nella notte tra il 24 e il 25 aprile si è sviluppato in via Anxur a Terracina: le fiamme sono divampate in una villetta a schiera danneggiando parzialmente la facciata dell’immobile.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Sezione radiomobile e della Stazione della Compagnia di Terracina e il personale dei vigili del fuoco di Terracina per la messa in sicurezza delle persone e per le operazioni di spegnimento. Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita e le abitazioni sono quindi agibili.