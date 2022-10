Inchiesta ‘Il Guscio’: l’accusa chiede sei rinvii a giudizio, una condanna e un’assoluzione

Sei rinvii a giudizio, una condanna e un’assoluzione. Queste le richieste avanzate dai pubblici ministeri Giuseppe Bontempo e Claudio De Lazzaro per gli otto imputati dell’inchiesta sul fallimento della società ‘Circe’ e l’acquisizione dell’hotel ‘Il Guscio’ di Terracina.

Al termine di un lunga requisitoria in sede di udienza preliminare davanti al gup del Tribunale Giorgia Castriota i rappresentanti dell’accusa hanno chiesto il rinvio a giudizio per i commercialisti Alberto Palliccia, Aldo Manenti, Luigi Buttafuoco, Simone Manenti e Massimo Mastrogiacomo, il consulente del lavoro Roberto Manenti, l’avvocato Luca Pietrosanti e la moglie di quest’ultimo, Simona Vescovo. Per quanto riguarda invece i due imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, per Luigi Buttafuoco, assistito dagli avvocati Francesca Roccato e Claudio De Felice, è stata chiesta l’assoluzione per insufficienza di prove mentre per Roberto Manenti, assistito dall’avvocato Silvia Bonomo, è stata chiesta la derubricazione da impiego illecito di denaro a riciclaggio e una condanna a due anni di reclusione.

Le accuse per gli imputati sono, a vario titolo, turbata libertà di scelta del contraente nell’ambito di procedure fallimentari, trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Si torna in aula il 16 novembre per la discussione di Manenti e Buttafuoco, assistiti rispettivamente da Silvia Bonanno, Francesca Roccato e Claudio De Felice mentre il 23 novembre parleranno i legali degli altri sei imputati, gli avvocati Luca Giudetti, Renato Archidiacono, Tommaso Pietrocarlo, Leone Zeppieri è prevista la discussione del nutrito collegio difensivo prima che il gup entri in camera di consiglio.