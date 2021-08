Scontro tra auto e scooter, altri due morti a Terracina allo svincolo tra Appia e Pontina

Altre due vittime sulle strade pontine. Un incidente si è verificato nella tarda serata di sabato a Terracina. Nello scontro, avvenuto sullo svincolo tra l’Appia e la Pontina, sono stati coinvolti un’auto Alfa Romeo e uno scooter: ad avere la peggio i passeggeri di quest’ultimo mezzo, un uomo e una donna residenti a Roma.

Sul posto oltre alla polizia stradale e ai carabinieri, sono intervenuti i mezzi del 118 ma purtroppo per i due non c’è stato nulla da fare. Nel violento scontro sono rimaste ferite altre due persone che sono state trasportate all'ospedale Fiorini di Terracina.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e per i primi accertamenti. La dinamica dell’incidente non è stata ancora ricostruita.