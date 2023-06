"Sei un asino, un incapace": professoressa di matematica indagata per maltrattamenti

Ha insultato per mesi un suo allievo rivolgendosi a lui con frasi offensive e ora una professoressa di matematica è indagata per maltrattamenti e rischia la sospensione dall’insegnamento.

E’ accaduto in una scuola elementare di Terracina dove nel periodo compreso tra settembre dello scorso anno e fino a maggio scorso, praticamente in chiusura dell’anno, l’insegnante, 44 anni, durante le sue lezioni ha continuato a rivolgersi ad uno dei bambini di quarta classe frasi del tipo “Sei un incapace”, “Sei un somaro, un asino, una testa vuota”, Sono più bravi i bambini della prima elementare che non tu che fai la quarta”, umiliandolo ripetutamente davanti agli altri studenti. Quanto accadeva all’interno dell’aula però ad un certo punto è emerso nel corso di una assemblea dove erano presenti anche i rappresentanti dei genitori dei bambini: qualcuno ha segnalato il comportamento pesantemente offensivo della professoressa e la preside dell’istituto ha deciso di presentare una denuncia al commissariato di polizia di Terracina. Così ha preso il via l’indagine con l’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica che ha disposto accertamenti e verifiche che hanno confermato come la donna effettivamente si rivolgesse in maniera offensiva al bambino: l’insegnante è stata iscritta nel registro degli indagati per maltrattamenti e il pubblico ministero Antonio Sgarrella ha chiesto la sua sospensione dall’insegnamento.

Questa mattina in Tribunale è fissato l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone: la professoressa, assistita dal suo legale, avrà mondo di rispondere alle domande del magistrato e fornire la sua versione dei fatti. Poi sarà il gip, all’esito degli elementi raccolti dall’accusa e dal racconto dell’indagata, a decidere se accogliere la richiesta di sospensione dal pubblico esercizio dell’insegnamento.