Preso con 800 grammi di droga, ottiene i domiciliari

Ha ottenuto gli arresti domiciliari il 46enne di nazionalità marocchina arrestato nei giorni scorsi a Terracina perché trovato in possesso di 800 grammi di hashish.

L’uomo, assistito dall’avvocato Amleto Coronella, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida, chiamato a rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il maxi sequestro di droga è stato messo a segno dai carabinieri di Terracina con l'ausilio delle unità cinofile di Ponte Galeria che nel corso di una perquisizione autorizzata dalla Procura di Latina nell’abitazione in uso al 46enne, già noto agli archivi delle forze dell'ordine, ho portato a individuare l’ingente quantitativo di stupefacente. In casa c’erano 800 grammi di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. Una quantità che equivale circa a oltre 6mila dosi.

A conclusione dell’udienza il gip ha convalidato il fermo e concesso all’uomo gli arresti domiciliari.