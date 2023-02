Tentata estorsione, il 44enne nega: "Eravamo amici e volevo che mi restituisse il denaro"

Ha risposto a lungo alle domande del gip e negato le accuse Marco Padovano, il 44enne arrestato a Terracina con l’accusa di tentata estorsione e atti persecutori.

Le indagini nei suoi confronti da parte del Commissariato di Terracina erano nate dalla denuncia della vittima, oggetto di continue richieste di denaro quale restituzione di un prestito. Secondo la denuncia le minacce erano finalizzate a costringere la vittima a spacciare sostanze stupefacenti per conto suo tanto che l'uomo alla fine gli aveva consegnato 500 euro nella speranza di riuscire a chiudere la vicenda. Purtroppo però le richieste erano andate avanti e nonostante la vittima avesse più volte cambiato il suo domicilio era stata comunque rintracciata dall'aguzzino che era arrivato a picchiarla selvaggiamente con calci e pugni. Padovano si sarebbe anche recato nell'abitazione in cui la parte offesa vive con la sua attuale compagna e, non trovando nessuno, aveva sfogato la rabbia distruggendo la porta di ingresso. Le minacce si erano presto spostate anche su moglie e figli della vittima,

Una ricostruzione che l'indagato ha contetsato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota. Assistito dall'avvocato Maurizio Forte l'uomo ha raccontato di essere amico della vittima alla quale aveva prestato del denaro che non gli era mai stato restituito e ha aggiunto di avere chiesto indietro i soldi senza risultato ma ha negato sia le minacce che le violenze denunciate.