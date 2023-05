Proseguono da cronoprogramma i lavori del ponte Badino: riapertura entro fine maggio

Stanno proseguendo come da cronoprogramma i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Badino, a Terracina, lungo la strada Pontina. Anas annuncia che sono state ultimate le operazioni di varo della nuova strutturale e che, allo stato attuale, salvo imprevisti, si prevede di riaprire il ponte al traffico, come da programma, entro la fine del mese di maggio.

Gli interventi sono stati avviati lo scorso 8 novembre, con la chiusura al traffico del ponte. I lavori rientrano nell'ambito di un piano di potenziamento e riqualificazione presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021. L'obiettivo è quello di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. L'investimento complessivo è pari a 4,5 milioni di euro e prevede la completa demolizione dell'attuale impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle e il rinforzo delle pile.