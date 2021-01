Terracina: lite in un’abitazione, giovane dà in escandescenze e ferisce i carabinieri

Intervento concitato quello dei carabinieri a Terracina in seguito ad una lite in un’abitazione. Tutto è accaduto alle prime ore di questa mattina. In seguito ad una segnalazione per una lite molto accesa, i militari della locale Compagnia – Aliquota Radiomobile sono intervenuti in una abitazione all’interno della quale un giovane di 31 anni era andato in escandescenza continuando a minacciare i propri genitori con i quali vive e distruggendo diversi mobili e suppellettili presenti in casa.

Con l’arrivo dei carabinieri la situazione non è cambiata: il giovane, continuando nella sua “condotta aggressiva”, si è scagliato contro gli stessi militari che hanno cercato di riportalo alla calma ferendoli. Con non poca difficoltà alla fine gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccarlo; il 31enne è stato poi arrestato per diversi reati tra i quali lesioni personali, danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza e allontanato dall’abitazione dei suoi genitori, in attesa del processo per direttissima.