Offese e maltrattamenti su uno studente, la maestra: "Mai usato quel linguaggio"

Nessuna offesa e nessun insulto. Ha negato tutte le accuse la 44enne maestra di una scuola elementare di Terracina finita nel registro degli indagati con l’accusa di maltrattamenti su un suo studente. Ieri mattina la docente è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l’interrogatorio di garanzia e per un’ora ha risposto alle domande del magistrato spiegando di non avere mai usato le frasi offensive che le vengono contestate sulla scorta della denuncia presentata dalla preside su segnalazione della nonna e del padre di un bambino di 10 anni che frequentava la quarta classe. “Sei un incapace”, “Sei un somaro, un asino, una testa vuota”, “Sono più bravi i bambini della prima elementare che non tu che fai la quarta” sono alcune delle cose che avrebbe detto in aula umiliando il ragazzo.

Ma lei ha negato tutto spiegando di non avere mai utilizzato quel linguaggio e ha ipotizzato che la segnalazione nei suoi confronti sia figlia di dissapori all’interno dell’istituto scolastico. A conclusione dell’interrogatorio la difesa, rappresentata dall’avvocato Angela De Rosa, ha depositato una dettagliata memoria difensiva e altri documenti tra i quali la relazione finale redatta dalla maestra sull’alunno e copia dell’archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico da parte della scuola.

La difesa ha chiesto al gip il non accoglimento della misura interdittiva di sospensione dall’insegnamento sollecitata dal pubblico ministero Antonio Sgarrella titolare dell’inchiesta. Il giudice si è riservato di decidere.