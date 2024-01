"Vi brucio tutti, vi faccio ammazzare". Allontanato da moglie e figli

Minacce di morte a moglie e figli che gli sono costati un provvedimento di allontanamento dalla abitazione familiare e conseguente divieto di avvicinamento alle parti offese. Protagonista un 58enne di Terracina che nelle scorse settimane durante una discussione ha usato toni pesantissimi nei confronti dei propri congiunti. Finita di scontare da poco tempo una condanna l'uomo ha detto che avrebbe fatto ammazzare tutti.

"Sono stato in carcere e conosco persone... Vi faccio ammazzare.... vi dò fuoco con l'alcol, vi brucio tutti". Queste le frasi uiìtilizzate e riferite dalla moglie che, spaventata, ha deciso di presentare una denuncia che dopo una serie di accertamenti ha indotto la Procura della Repubblica a richiedere al giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa l'adozione di un provvedimenti di allontanamento dall'abitazione di famiglia.

Questa mattina nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'uomo ha negato , che è inscritto nel registro degli indagati per maltrattamenti, ha negato le accusa precisando di non avere mai maltrattato la moglie e aggiungendo che si era trattato soltanto di una discussione. Ha dichiarato anche di avere un problema nerl rapporto con i figli, entrambi maggiorenni, per alcuni loro comportamenti.