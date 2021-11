Violato il divieto di avvicinamento alla ex: 39enne finisce in carcere

Un anno fa era stato colpito da una misura di divieto di avvicinamento alla ex compagna perché responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Ora un 39enne di Terracina è finito agli arresti in esecuzione di una misura cautelare emessa dal tribunale di Velletri.

Un anno dopo il provvedimento l'uomo è stato infatti trovato dai carabinieri di Terracina all'interno dell'abitazione della vittima e allo scopo di eludere il controllo dei militari aveva fornito false generalità. Il 2 novembre scorso è stato quindi arrestato per false attestazioni a pubblico ufficiale, prima posto ai domiciliari e poi destinatario dell'obbligo di firma. Il comportamento del 39enne però è stato segnalato di nuovo alla procura e i carabinieri hanno chiesto una misura cautelare idonea a tutelare la vittima. Il tribunale di Velletri, condividendo le motivazioni dei militari, ha quindi emesso una nuova ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha portato l'uomo direttamente in carcere.