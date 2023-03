Estorsione e maltrattamenti alla madre: l'uomo viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confornti della madre. A Terracina gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un 34enne del luogo in esecuzione di una misura cautelare in carcere.

L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla madre ma in due distinte circostanze, con violenza e ripetute minacce, era riuscito ad entrare nella sua abitazione. In entrambi i casi, grazie all'intervento tempestivo dei poliziotti, era stato scoperto e arrestato in flagranza e la donna aveva così potuto far rientro a casa. Ma proprio alla luce dei comportamenti violenti e della violazione degli obblighi che gli erano stati imposti, il sostituto procuratore titolare del procedimento penale ha chiesto e ottenuto un aggravamento della misura già in atto. E per il 34enne si sono aperte le porte del carcere.