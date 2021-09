Maltrattamenti in famiglia davanti ai figli, 35enne finisce agli arresti domiciliari

L'uomo di Terracina era già destinatario di un provvedimenti di divieto di avvicinamento alla ex moglie, ieri l'arresto

Era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare della ex moglie su provvedimento emesso dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza essendosi resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e di maltrattamenti in presenza di minori.

Ieri il 35enne di Terracina è stato posto agli arresti domiciliari in ottemperanza all’ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone, in seguito della richiesta di misura di aggravamento avanzata dal reparto dei carabinieri di Terracina.

L’arrestato è stato accompagnato dai militari dell’Arma presso la propria abitazione.