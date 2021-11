Già denunciato per maltrattamenti, continua a picchiare e minacciare la madre: 40enne finisce in carcere

Finisce in carcere un 40enne originario della provincia di Frosinone, accusato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina lo hanno arrestato dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Frosinone. L'uomo era già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per aver picchiato la madre convivente.

I carabinieri di Terracina hanno però accertato che nonostante il provvedimento cautelare già emesso a suo carico, aveva continuato a usare violenza e a minacciare ripetutamente la donna. Gli ultimi episodi sono stati dunque segnalati all'autorità giudiziaria con una richiesta di aggravamento della misura che garantisse l'incolumità della donna.