Ennesima aggressione: la donna picchiata dal marito fugge da casa con i figli

Al culmine dell'ennesima aggressione è stata costretta a fuggire di casa, inseguita dal marito, e a rifugiarsi con i bambini da una conoscente. Un dramma familiare che si è consumato a Terracina e che ora ha portato i poliziotti del commissariato a dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare che dispone l'allontanamento del coniuge con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico.

La misura disposta dal giudice è stata eseguita a caurico di un 37enne di Terracina, ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia. La denuncia della moglie infatti ha fatto emergere un quadro inquietante di comportamenti aggressivi e violenti che il marito adottava già da anni, anche in presenza dei figli minori. Tutto era scatenato da una folle e incontrollata gelosia e acuito dall'uso frequente di alcol e droghe da parte dell'indagato. Un clima di oppressione e paura dunque, che ha spinto la donna a cercare aiuto per proteggere la sua incolumità e quella dei figli.

Il racconto reso dalla donna agli agenti del commissariato è stato in seguito confermato anche da altre persone, conoscenti della coppia, e da altre precedenti richieste di intervento della polizia arrivate negli anni passati. L'indagine ha così permesso di documentare reiterati episodi di percosse, comportamenti prevaricatori e oppressivi dell’indagato nei confronti della vittima, oltre a umiliazioni e sofferenze fisiche e morali. I riscontri investigativi hanno portato il sostituto procuratore titolare dell'indagine a richiedere al gip del tribunale di Latina l'applicazione di una misura cautelare che, visto il concreto pericolo di reiterazione dei reati, è stata accordata. Il 37enne non potrà dunque avvicinarsi alla casa familiare e alla vittima e per controllarlo è stata disposta l'applicazione del braccialetto elettronico.