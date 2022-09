Luna park e stadio di borgo Hermada, il Riesame conferma le accuse per Marcuzzi

Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato le accuse nei confronti dell’ex vice sindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi in riferimento alla prima inchiesta nella quale è stato coinvolto, quella che a gennaio scorso lo aveva portato in carcere per l'affidamento in gestione di una vasta area del porto di Terracina utilizzata nel periodo estivo in via esclusiva per installazione del Luna park Suffer. Inchiesta nella quale è indagato per tentata estorsione e di istigazione alla corruzione commessi rispettivamente ai danni di un dirigente comunale del comandante della guardia costiera di Terracina oltre che di falso ideologico in atto pubblico tentata truffa aggravata e turbativa d'asta per la gestione dello stadio Vittoria a Borgo Hermada affidato in convenzione dal 2015 dal Comune di Terracina alla Società sportiva Hermada presieduta proprio dall’esponente di Fratelli d’Italia. E di voto di scambio, relativa alla promessa di una sanatoria in cambio di voti.

Marcuzzi aveva ottenuto l’annullamento di parte dell’ordinanza cautelare ma la Corte di Cassazione ha rinviato tutto al Riesame che si è pronunciato nuovamente sulla vicenda confermando le accuse contenute nell’ordinanza cautelare.

Secondo i giudici della Libertà “ricorrono gravi indizi di colpevolezza per il reato di turbata libertà di scelta del contraente ascritto al Marcuzzi” e che lo stesso ha “dimostrato una allarmante e inequivocabile propensione allo sfruttamento del ruolo pubblico per fini di vantaggio personale”.