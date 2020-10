Aveva a casa un arsenale di materiale esplosivo, 57enne arrestato a Terracina

Aveva in casa un vero e proprio arsenale di materiale esplosivo scoperto dalla Polizia intervenuta nell’abitazione per una lite familiare. Così un 57enne di Terracina è stato arrestato per detenzione di materiali esplodenti.

E’ accaduto venerdì mattina quando gli agenti del locale Commissariato sono arrivati in casa dell’uomo e hanno effettuato una perquisizione supportati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine. I controlli hanno quindi consentito di rinvenire un fucile semiautomatico Beretta e una canna da fucile sempre marca Beretta, il tutto illegalmente detenuto. Le armi erano state denunciate al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Terracina dalla compagna del 57enne che aveva dichiarato la detenzione presso la sua residenza in via Roma a Terracina e che è stata denunciata.

Gli investigatori hanno però proseguito le ricerche ed hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di materiale esplodente illecitamente detenuto: in casa c’erano infatti 13 candelotti di esplosivo da cava da 25 centimetri; un candelotto esplosivo da cava da 15 centimetri; due detonatori a miccia, tre micce di diverse dimensioni miccia a lenta combustione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla luce della pericolosità dell’esplosivo rinvenuto, sul posto sono inoltre intervenuti gli specialisti del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Questura di Roma per la messa in sicurezza del materiale. Sono in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza del materiale in sequestro mentre l’uomo è stato arrestato.