Arrestato per detenzione di esplosivi si difende: "Erano di mio nonno, ci dissodava la terra"

E’ stato scarcerato con i soli obblighi di firma Giuliano Cipolla, il 57enne arrestato dagli uomini della Polizia di Terracina con l’accusa di detenzione di materiale esplodente.

Nella sua abitazione gli investigatori avevano trovato un vero e proprio arsenale: 13 candelotti di esplosivo da cava da 25 centimetri; un candelotto esplosivo da cava da 15 centimetri; due detonatori a miccia, tre micce di diverse dimensioni miccia a lenta combustione oltre ad un fucile semiautomatico Beretta e una canna da fucile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo è stato interrogato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e ha raccontato che il materiale era del nonno che negli anni ’70 lo utilizzava per dissodare la terra e che insieme alla casa ha ereditato anche candelotti e detonatori dei quali non si è mai disfatto. Il giudice ha convalidato il fermo poi ha consesso al 57enne gli obblighi di firma.