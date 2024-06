Minacce di morte alla ex, le mostra due bossoli: "Se denunci i prossimi sono per te"

Stalking, tentata estorsione e rapina. Nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, gli agenti del commissariato di polizia di Terracina hanno dato escuzione a un divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo del posto di 34 anni.

La vittima si è rivolta ai poliziotti e ha raccontato di aver ricevuto percosse e minacce dall’indagato. Ha mostrato poi numerosi messaggi ricevuti dall'uomo e 18 foto che ritraevano lividi e contusioni conseguenti alle botte ricevute. Avviati mirati approfondimenti investigativi, è emerso che la donna era costretta a vivere in uno stato di ansia e paura. In diverse occasioni l'uomo, notandola in strada mentre era in auto, si era fermato repentinamente restando per diverso tempo a fissarla.

Nel corso delle attività investigative sono stati acquisiti messaggi audio inviati alla vittima, nei quali l’indagato rivolgeva alla vittima chiare minacce di morte, confermate anche dall’esibizione di due bossoli d’arma da fuoco, che le avrebbe mostrato facendole intendere che sarebbero stati per lei in caso di denuncia. Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, l’autorità giudiziaria ha richiesto l’applicazione di un'idonea misura cautelare. Il gip del tribunale di Latina, visto il concreto pericolo di reiterazione dei reati e considerato il senso di ansia e paura della vittima, ha disposto la misura del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico di controllo.