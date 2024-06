Disturbato dal rumore del camion frigo: impugna un'ascia e minaccia un autotrasportatore

Ha minacciato un autotrasportatore impugnando un'ascia, perché era infastidito dal rumore che proveniva dal motore della cella frigo del mezzo. E' accaduto la scorsa notte nel territorio di Terracina, nei pressi di un'azienda agricola, dove un 59enne, intorno alle 21,30, si è presentato brandendo un'ascia e minacciando il conducente dell'autoarticolato, perché appunto veniva disturbato dal rumore.

La vittima un cittadino di 35 anni Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione locale che, in collaborazione con i colleghi della stazione di Priverno, hanno provveduto a denunciare in stato di libertà il 59enne per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di arma, procedendo anche al sequestro dell'arma.