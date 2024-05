Stava consegnando dei prodotti alimentari in un'abitazione quando è stato aggredito e morso da un cane. E' accaduto a Terracina e la vittima è un 72enne del luogo, finito in ospedale per una lesione gravissima. L'uomo è stato infatti morso alla mano destra e per il violento attacco dell'animale ha riportato il distacco completo del dito medio e una profonda lacerazione all'anulare.

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di Terracina, che hanno accertato che il cane era di proprietà di un 60enne. Accertati i fatti, i militari dell'Arma hanno denunciato il proprietario per omessa custodia di animali e lesioni personali colpose.

