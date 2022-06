Trovata senza vita nel fiume Bruna D'Alessio, scomparsa ieri a Terracina

Si sono concluse purtroppo con un esito tragico le ricerche di Bruna D'Alessio, la signora di 73 anni che ieri, 8 giugno, si era allontanata da casa la mattina, a Terracina. senza fare più ritorno. I familiari avevano dato l'allarme rivolgendosi anche alla trasmissione "Chi l'ha visto" e facendo scattare sul territorio la macchina dei soccorsi. In serata però è arrivata la tragica scoperta.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato dai vigili del fuoco nel fiume Sisto, in un punto non lontano dalla sua abitazione.La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per disporre l'autopsia e chiarire le cause del decesso. A coordinare le indagini il commissariato di polizia di Terracina.