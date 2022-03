Muore folgorato dai cavi dell'alta tensione: la vittima non è stata ancora identificata

Non è stato ancora identificato l'uomo che ieri ha perso la vita rimanendo folgorato dai cavi dell'alta tensione lungo la linea ferroviaria di Terracina. L'uomo, che potrebbe avere fra i 30 e i 40 anni, è stato recuperato in serata dalle squadre di vigili del fuoco, non aveva infatti con sé nessun documento e procedere alla sua identificazione non è stato possibile nell'immediato.

I carabinieri della compagnia di Terracina effettueranno oggi ulteriori approfondimenti tentando di risalire alla sua identiftà per messo delle impronte digitali. Sembra ormai accertato, secondo i militari, che si trovasse lì, arrampicato sui cavi elettrici a ridosso della ferrovia, per rubare rame. Ma è rimasto folgorato. Non si esclude che insieme a lui ci fossero altri complici, è un elemento che i carabinieri non possono escludere ma che al momento è stato impossibile accertare.