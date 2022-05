Tragedia a Terracina: trovato senza vita in spiaggia, l'uomo era scomparso da ore

Tragedia nella mattinata di oggi a Terracina dove sulla spiaggia è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Si tratta, da quanto emerso, di un 67enne di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri dopo essere uscito a piedi.

A dare l’allarme per la scomparsa dell’uomo erano stati gli stessi familiari che si erano ricolti anche alle forze dell’ordine. Parallelamente un tam tam era partito anche sui social dove i figli del 67enne aveva rivolto il loro appello per ritrovare il passero di cui non si avevano più notizia.

Tante le condivisioni da parte degli utenti nella speranza di poter ritrovare l’uomo. Fino alla drammatica notizia arrivata nella mattinata di oggi in seguito al rinvenimento del corpo ormai senza vita dell’uomo sulla spiaggia dove sono giunti anche gli uomini del Commissariato di Terracina. Secondo i primi accertamenti il decesso potrebbe essere stato causato da un malore.