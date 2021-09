Il commissariato di polizia di Terracina ha un nuovo dirigente: è il vicequestore Irene Di Emidio

Il commissariato di polizia di Terracina ha un nuovo dirigente. Si tratta del vicequestora Irene Di Emidio, proveniente dalla questura di Roma. Il vicequestore Di Emidio prende il posto di Paolo di Francia. che dopo essere stato promosso alla qualifica di primo dirigente è stato trasferito alla Questura di Foggia, dove ora dirige il commissariato di Manfredonia.

Irene Di Emidio è entrata in polizia nel 1986 e dopo aver frequentato il 3° corso quadriennale per vice commissari ha maturato le prime esperienze da funzionario di polizia presso gli Istituti di formazione per allievi agenti di Alessandria e Roma; ha quindi lavorato al dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e dal 2009 ha prestato servizio alla Questura di Roma, dove ha tra l’altro diretto numerosi commissariati della Capitale e della provincia, in ultimo il commissariato sezionale Porta Maggiore che ha giurisdizione nella zona del Pigneto.