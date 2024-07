Omicidio Vaccarini: assolta la moglie accusata di non averlo fatto curare per un tumore

La Corte di assise di Latina ha assolto la 61enne di origine polacca Gabriela Blazewicz dalle accuse di omicidio doloso e appropriazione indebita per avere provocato la morte del marito, Bruno Vaccarini di Terracina, tenedogli nascosta l'esistenza di un tumore e non facendolo sottoporre ad alcun accertamento se non quando ormai era troppo tardi per intervenire.

La sentenza è arrivata questa mattina, lunedì 15 luglio, dopo poco più di un'ora di camera di consiglio quando la Corte, presieduta da Gian Luca Soana, ha letto in aula il verdetto la donna, che non era presente, è stata assolta dall'accusa di omicidio doloso perchè il fatto non sussiste metre rispetto all'accusa di avere trasferito sul suo conto il denaro del marito è stato dichiarato il nuon luogo a procedere per mancanza di querela di parte. Prima che i giudici entrassero in camera di consiglio aveva parlato il legale dell'imputata, l'avvocato Francesco Pietricola, che aveva sottolineato la mancanza di prove rispetto al fl fatto di avere costretto Vaccarini a curarsi con farmaci alternativi e di rboristeria e sostanze non riconosciuti come adeguate per la cura di un tumore.

L'accusa, rappresentata dal Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, nella scorsa udienza al termine di una lunga requisitoria aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione sottolineando come "non ci sono ragioni logiche per pensare che un uomo abbia scelto di non curarsi e rifiutato di effettuare la biopsia e non abbia raccontato ai suoi figli di avere una malattia così grave". Ricordando peraltro come prima di morire Vaccarini aveva lui stesso denunciato la moglie per avere accelerato l’avanzare del tumore e non averlo fatto assistere adeguatamente con un video registrato dai tre figli nati dal precedente matrimonio di lui e posto agli atti del processo. .Erano stati loro, venuti a conoscenza delle condizioni di salute del genitore, a portarlo all’Ifo del Regina Elena di Roma ma ormai era troppo tardi e lui era morto a marzo 2019. I figli si sono costituito parte civile con gli avvocati Fabio Belardi, Luigia Lacerenza e Serena Zompetta.

Oggi la sentenza che ha assolto la Blazewicz da ogni accusa. Le motivazione saranno depositate entro 90 giorni.