Avevano oltre 5 chili di bulbi di papavero da oppio e 22mila euro, arrestati

Sono stati arrestati con più di cinque chili di bulbi di papavero da oppio essiccati e oltre 20mila euro di banconote di diverso taglio due cittadini indiani.

A scoprirli i carabinieri del Norm di Terracina che nel corso di una perquisizione in una abitazione sulla Pontina, nel territorio del Comune di Terracina, dove risulta residente Inderjit Singh di 41 anni e dove c’era anche Jaspal Singh di 42 anni, residente invece a Roma, hanno scoperto l’enorme quantitativo di sostanza stupefacente. Nell’abitazione c’erano 4 chili e 100 grammi di bulbi di papavero da oppio essiccati e nascoste in un cassetto quattro mazzette per complessive 399 banconote da 50 euro per un totale di 19.900 euro. Sotto il materasso del letto invece c’era un portafoglio con una banconota da 100 euro, 27 banconote da 50 euro e 34 banconote da 20 euro per un totale di altri 2.130 euro. Per quanto riguarda il secondo indiano nel furgone a lui intestato c’era un chilo e 100 grammi di bulbi di papavero da oppio.

Per entrambi è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i due, assistiti dall’avvocato Stefano Iucci, sono comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Laura Morselli e hanno sostenuto che la sostanza stupefacente era per uso personale.

Secondo il loro racconto la assumevano per sopportare le lunghe ore di lavoro nei campi come braccianti e attenuare la fatica. Rispetto al denaro hanno invece spiegato che si trattava dei soldi guadagnati lavorando. Il giudice a conclusione dell’udienza li ha scarcerati con gli obblighi di firma mentre la difesa ha richiesto una perizia sulla sostanza sequestrata per verificarne le caratteristiche e il principio attivo. Poi il rinvio del processo all’11 luglio quando la difesa chiederà che vengano giudicati con rito abbreviato. Il denaro è stato sottoposto a sequestro preventivo.