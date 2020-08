Incendi, Terracina punta sulla prevenzione: volontari della protezione civile e telecamere infrarossi

Il sindaco ffacente funzioni di Terracina Roberta Tintari fa il punto sulla situazione degli incendi sulle colline della città. "Grazie al monitoraggio del territorio con i volontari e le telecamere infrarossi - spiega - siamo riusciti ad accorciare i tempi di reazione. In caso di incendi la tempestività di intervento è fondamentale. Per questo ringraziamo una volta di più i vigili del fuoco che sono sempre al fianco della nostra popolazione. Oltre alla Protezione Civile comunale e non solo".

"Per combattere lo sfregio e il pericolo degli incendi - aggiunge - abbiamo inoltre provveduto a installare una vasca da 8mila litri nella zona di Santo Stefano, rifornita costantemente con l'acqua acquistata dal Comune, alla quale potranno attingere gli elicotteri in caso di nuovi episodi. Inoltre squadre di Protezione Civile specializzate nell'antincendio, la C.B di Ischia di Castro (VT) e l'Associazione Fara Sabina (RI), saranno dislocate per alcuni giorni nel nostro territorio, ospitate in una scuola comunale. Grazie di cuore a tutti quelli che stanno lottando contro le fiamme, difendendo la nostra terra e la nostra gente".