Preso con oltre 100 dosi di eroina, condannato a quattro anni di carcere

Pesante condanna per un cittadino indiano arrestato il 13 marzo dello scorso anno perché trovato in possesso di una consistente quantità di cocaina: Sandip Singh, 39 anni, in Italia senza fissa dimora, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quando i militari dell’Arma del Nucleo radiomobile di Terracina lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso quasi 15 grammi di eroina pura – corrispondente a oltre 100 dosi – suddivisa in tre ovuli oltre a un grammo di cocaina e alcune centinaia di euro in contanti. La difesa ha chiesto che venisse giudicato con il rito abbreviato e il pubblico ministero Giorgia Orlando a conclusione della sua requisitoria ha chiesto una condanna a sei anni di carcere. Al termine della camera di consiglio il gup ha ridotto la pena a quattro anni di reclusione.