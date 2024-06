Tribune dello stadio e luna park, a giudizio l'ex vice sindaco Marcuzzi e i Suffer

Si è conclusa con 15 rinvii a giudizio l’udienza preliminare a carico dell’ex vice sindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi, di Andrea, Emiliano, Maurizio, Adriano, Gianfranco, Simone, Paolo e Stefano Suffer, Sabrina Tacelli, Marco Caporini, Dario Percoco, Carlo Ponte, Emiliano Carnello e Miriam Ferro coinvolti in un’indagine della Procura della Repubblica di Latina sull'affidamento in gestione di una vasta area del porto di Terracina che da oltre 20 anni viene utilizzata, nel periodo estivo, in via esclusiva per l'installazione del "Luna Park Suffer" e sulla gestione dello stadio Vittoria, che il Comune di Terracina aveva dato in gestione dal 2015 alla società sportiva Hermada Calcio, presieduta proprio da Marcuzzi.

L’inchiesta, condotta dai carabinieri della compagnia di Terracina e dalla Guardia costiera, aveva portato a gennaio 2022 all’arresto di Marcuzzi e Emiliano Suffer e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 13 persone. I reati ipotizzati a loro carico a vario titolo erano tentata estorsione, istigazione alla corruzione, falso ideologico in atto pubblico, tentata truffa aggravata e turbativa d'asta.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 4 giugno, a conclusione della camera di consiglio, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese ha accolto quasi integralmente la richiesta del pubblico ministero Marco Giancristofaro rinviando tutti a giudizio. Il processo a loro carico inizierà il 9 luglio 2025 davanti al Tribunale di Latina. Sono caduti l’induzione alla corruzione e l’occupazione abusiva del demanio per i Suffer mentre resta la tentata estorsione.