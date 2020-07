Terracina: anziana minacciata con un coltello, spintonata e rapinata. Arrestato un 48enne

Aveva derubato un’anziana dopo averla minacciata con un coltello e spintonata: un uomo di 48 anni del posto è stato arrestato dai carabinieri oggi, 28 luglio, a Terracina. I militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto l’uomo in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Latina.

I fatti, così come ricostruito dai carabinieri, risalgono alla sera del 20 giugno scorso e sono avvenuti nella zona di Borgo Hermada: dopo aver avvicinato l’anziana minacciandola con un coltello, l’uomo si era impossessato della sua borsetta in cui c’erano 450 euro ed un telefono cellulare, spintonandola e facendola cadere a terra al suo accenno di reazione. La donna aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di identificare l’uomo ed il suo successivo deferimento all’autorità giudiziaria che ne ha poi disposto la carcerazione. Al termine delle formalità di rito il 48enne, ritenuto responsabile del reato di rapina, è stato poi portato nella casa circondariale di via Aspromonte a Latina.