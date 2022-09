Revocata l'ordinanza di divieto di balneazione a Terracina

L'ordinanza del divieto di balneazione per un tratto del litorale di Terracina è stata revocata con delibera dal commissario prefettizio alla luce del fatto che i limiti della presenza batterica che erano stati superati, secondo i rilievi di Arpa Lazio, in quel tratto sono rientrati nella norma.

I tratti di mare interessati sono 500 metri a destra della foce del porto di Badino e nella zona della spiaggetta a ridosso della foce del Porto di Terracina. Per quest’ ultima area è sempre stato previsto il divieto di balneazione da tutte le ordinanze sindacali (anche l’ultima di maggio 2022), mentre per la foce di Porto Badino la prima ordinanza commissariale aveva esteso di poche centinaia di metri il divieto per la foce del porto di Badino.

