Rissa in pieno centro a Terracina: identificati e denunciati sei giovani

Rissa a Terracina, con sei ragazzi identificati e denunciati dalla polizia. L'episodio risale allo scorso sabato. Teatro della violenta lite è stata la centralissima piazza della Repubblica.

La lite tra due gruppi di giovani si è consumata in una zona della movida, nell'ultimo fine settimana di zona gialla. In tutta la città era stato attivato un controllo interforze per contrastare gli assembramenti e verificare il rispetto delle misure anti covid. Proprio il tempestivo intervento degli agenti di polizia del locale commissariato ha permesso di sedare rapidamente la lite.

I poliziotti hanno poi identificato tutti i partecipanti, sei ragazzi di età compresa tra i 21 e i 27 anni, ora denunciati per il reato di rissa.