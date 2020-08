Controlli sulle imbarcazioni: una sanzione per “attività di noleggio abusiva”

Sono state rafforzate anche nei territori e nei porti di Terracina e San Felice Circeo le attività di controllo e vigilanza nel fine settimana di Ferragosto da parte della Guardia Costiera. “I controlli eseguiti in queste giornate, hanno dimostrato un generale rispetto delle norme di sicurezza balneare, fatto che dimostra il buon esito della attività preventiva posta in essere nell’ambito di ‘Mare Sicuro 2020’, operazione in corso ormai da due mesi” commentano dalla Capitaneria di Porto.

Qualche attività di ricerca e soccorso, tante segnalazioni e conseguenti assistenze alle imbarcazioni in difficoltà senza gravi conseguenze. Nell’ambito delle attività di polizia svolta dai militari è stata individuata e sanzionata solo un’unità da diporto che, “sostituendosi” alle unità da trasporto passeggeri che abitualmente conducono i turisti in escursione presso le isole pontine, effettuava di fatto un’attività di noleggio abusivo alla quale non era adibita, e pertanto in mancanza delle previste autorizzazioni e dotazioni di sicurezza che il noleggio comporta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Numerosi sono stati anche i controlli per contrastare i fenomeni di abusivismo, per la verifica dei liberi accessi sul demanio marittimo e sul regolare svolgimento delle attività balneari, anche da parte dei dipendenti uffici Locamare San Felice Circeo e Delemare Sabaudia. Nei porti di San Felice Circeo e Terracina si è vigilato sullo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dove sono transitate circa 3000 persone durante tutto il weekend senza particolari criticità.