Controlli straordinari sulla movida del litorale: 400 persone identificate, 250 veicoli fermati

Una capillare attività di vigilanza e controllo ha interessato nelle giornate di lunedì e martedì i comuni di Terracina e San Felice Circeo, con oltre 12 pattuglie della questura e dei reparti prevenzione crimine di Roma, Napoli e Potenza dedicate al monitoraggio della movida e delle strade. Un servizio straordinario finalizzato al contrasto della criminalità che alimenta una sensazione di insicurezza nei cittadini.

Il bilancio complessivo è stato di 428 persone identificate e 269 veicoli fermati. I controlli intensificati hanno riguardato in particolare i luoghi di maggiore aggregazione, dovuti anche all'aumento dei turisti, e i locali notturni, ma un'attenzione specifica è stata anche dedicata agli individui considerati sospetti e al monitoraggio delle persone sottoposte a particolari misure restrittive, come arresti domiciliari o obblighi di vario genere. In questo contesto gli agenti della polizia di Stato hanno identificato 48 soggetti già gravati da precedenti di polizia.

Un analogo servizio straordinario sarà ripetuto anche nei prossimi giorni e riguarderà anche altri località del litorale della provincia pontina.