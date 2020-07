Fine settimana di controlli, movida nel mirino della polizia: raffica di multe ai locali

Fine settimana di controlli straordinari a Terracina e San Felice da parte della polizia. Gli agenti del commissariato, con l'ausilio degli equipaggio del reparto Prevenzione crimine, hanno effettuati servizi di monitoraggio del territorio concentrati soprattutto nelle zone della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile, per fronteggiare il rischio della diffusione del covid.

Nel corso dei controlli, effettuati nei due comuni, sono state verificate le posizioni sul territorio di circa 530 cittadini e 220 autovetture in transito. Sono stati inoltre effettuati controlli mirati ad alcune attività commerciali e locali pubblici, due dei quali sanzionati perché, come accertato, proseguivano nella somministrazione di alimenti e bevande al di fuori degli orari di chiusura stabilita, da un'ordinanza sindacale, alle 2 di notte. Rilevati anche alcuni illeciti amministrativi da parte di gestori di locali pubblici ubicati nel centro di Terracina: nella circostanza, sono state elevate 10 violazioni amministrative per un importo complessivo di 5.700 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, due cittadini italiani sono stati denunciati rispettivamente per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e e per guida in stato di ebbrezza alcolica.