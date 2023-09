Spari in strada, si cerca il quinto componente del branco. Arresti convalidati per i due maggiorenni

Sono stati convalidati gli arresti deu maggiorenni, 21 e 18 anni, uno straniero residente ad Alatri e un ragazzo di Terracina, che insieme ad altri hanno creato il panico a Terracina e San Felice Circeo, nella notte tra giovedì e venerdì, sparando colpi in strada da una carabina ad aria compressa. I due giovanissimi restano ai domiciliari.

Insieme a loro anche due minorenni, identificati e denunciati in stato di libertà, e un quinto ragazzo che però è riuscito a fuggire ed è attivamente ricercato sul territorio. La folle notte del branco è iniziata a Terracina intorno alle 2,30, quando dall'auto in corsa sono stati sparati colpi ad aria compressa contro i passanti e contro altri gruppi di giovani che stazionavano nei pressi dei locali. Un'ora più tardi le stesse segnalazioni sono arrivate alla sala operativa dei carabinieri anche dal territorio di San Felice. Colpi esplosi ad altezza uomo, che hanno ferito diverse persone alle spalle, al collo, alle orecchie.

Un'autoradio dell'aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Terracina si è messa subito alla ricerca dell'auto descritta dai testimoni e dalle vittime, riuscendo a stretto giro a individuarla a San Felice. Uno dei componenti del gruppo è riuscito a far perdere le tracce nella fuga, gli altri sono stati bloccati. Nell'abitacolo dell'auto i militari hanno rinvenuto la carabina utilizzata nella scorribanda, un coltello, proiettili in metallo e anche alcuni grammi di cocaina. Per i quattro fermati sono scattati due arresti e due denunce per i reati di violenza e lesioni aggravate a incaricato di un pubblico servizio. lesioni aggravate da motivi futili mediante l'utilizzo di armi. Sette le persone ferite che hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale, fra le quali una guardia giurata che era in servizio.