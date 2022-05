Terracina, rimosse e sequestrate 20 bici abbandonate. L’operazione della polizia locale

Una vasta operazione di bonifica legata alle biciclette abbandonate in diversi luoghi della città è stat condotta nei giorni scorsi a Terracina dalla polizia locale. “La Polizia Locale, alla quale va il mio ringraziamento, ha rimosso e posto sotto sequestro oltre venti biciclette assicurate a ringhiere e pali in vari luoghi della città - ha spiegato l'assessore all’Ambiente Emanuela Zappone -. Si è trattato per lo più di rottami abbandonati che compromettevano il decoro della città, come rilevato anche da numerose segnalazioni da parte di cittadini.

Molte di queste biciclette sequestrate, inoltre, erano fissate a pali di impianti semaforici, in prossimità di attraversamenti pedonali e scivoli per carrozzine, rappresentando un ostacolo o comunque un disagio per i pedoni, i disabili e le madri con passeggini. I mezzi sequestrati possono comunque essere reclamati dai proprietari entro i termini previsti dalla normativa”.

“Preannuncio - ha aggiunto ancora l’assessora di Terracina - che le operazioni di bonifica proseguiranno anche nei prossimi giorni. Un’ultima considerazione: leggo delle critiche in quanto questa iniziativa avrebbe causato la privazione dei mezzi di trasporto utilizzati da lavoratori stranieri. Ribadisco che la maggior parte dei cicli sequestrati corrisponde a rottami inutilizzabili e comunque la disponibilità di un mezzo di trasporto per raggiungere un posto di lavoro o altre esigenze della quotidianità, non può giustificare l’idea che lo stesso possa essere lasciato in qualunque luogo, rappresentando intralcio per gli altri fruitori delle strade e dei marciapiedi o un chiaro degrado del decoro urbano, anch’esso un importante elemento della qualità della vita di una città ha concluso Zappone che ha annunciato che presto procederà “all’installazione nuove rastrelliere per il parcheggio delle biciclette nelle aree più interessate dal fenomeno”.