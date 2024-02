Blitz dei carabinieri: perquisito e trovato con semi di papavero da oppio

Fermato e perquisito dai carabinieri, è stato trovato in possesso di bulbi di papavero da oppio. L'operazione è scattata a Terracina e i carabinieri del Nor- aliquota radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 33enne indiano residente nella cittadina pontina.

I militari lo hanno perquisito e poi hanno esteso le verifiche e gli accertamenti anche alla sua auto e all'abitazione in cui risiede. Ed è così che hanno scoperto e sequestrato oltre un etto di bulbi di papavero da cui si ricava oppio, per la precisione 116 grammi che erano stati suddivisi in diversi involucri. Insieme ai bulbi sono stato trovati e sequestrati anche 45 grammi di semi della stessa specie.