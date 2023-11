Perquisizioni con i cani antidroga: i carabinieri sequestrano in un appartamento 8 etti di stupefacente

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato dai carabinieri del Nor- aliquota radiomobile, a Terracina. I militari della compagnia, con l'ausilio delle unità cinofile di Ponte Galeria, hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Latina e firmato dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza. L'abitazione oggetto della perquisizione è quella nella disponibiltà di un cittadino straniero di 46 anni, da molti anni residente a Terracina, personaggio già noto agli archivi delle forze dell'ordine.

All'interno dell'appartamento i cani antidroga hanno fiutato un ingente quantitativo di stupefacente. In casa erano nascosti infatti 800 grammi di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. A carico dell'uomo è quindi scattato un arresto per detenzione di stupefacenti e spaccio e per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.