In casa di un pensionato trovati 150 grammi di cocaina e 40mila euro: arrestato 70enne

Centocinquanta grammi di cocaina scoperti in un'abitazione di Terracina. I carabinieri della compagnia, guidati dal capitano Francesco Vivona, d'intesa con la procura, hanno perquisito il domicilio di un uomo di 70 anni e scoperto la sostanza stupefacente che era contenuta in alcuni pacchetti elettrosaldati e in numerose dosi già confezionate. Insieme alla droga i militari hanno scoperto anche un apparecchio rilevatore di banconote false.

I carabinieri sono stati poi insospettiti dalla presenza in casa di due casseforti. Una era vuota ma l'altra conteneva una grande quantità di banconote di vario taglio sistemate in pacchetti termosaldati, per una somma complessiva di 40mila euro.

Al 70enne, che sulla carta percepisca solo una modesta pensione, sono state inoltre sequestrate anche due auto. L'uomo è stato quindi arrestato e trattenuto temporaneamente nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Terracina per poi essere trasferito in carcere come disposto dalla procura.