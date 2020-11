Si perde in una zona di montagna: escursionista salvato dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso dei vigili del fuoco a Terracina nel pomeriggio di ieri, 10 novembre. La sala operativa è stata allertata da una persona che ha spiegato di aver perso l'orientamento e di non essere più in grado di tornare nel punto in cui aveva lasciato la sua auto. L'uomo ha fornito però importanti indicazioni relative alla località in cui si trovava, inviando anche la posizione attraverso whatsapp.

Subito dopo, nella località di collina Fontana Santo Stefano, è stata inviata una squadra operativa di vigili del fucoo di Terracina che ha avviato il piano di ricerche. Fondamentale però è stato l'intervento dell'elicottero Drago VF 125 proveniente dal reparto di volo di Ciampino, che ha iniziato le ricerche dall'alto riuscendo a individuare l'escursionista, un 72enne originario di Sezze, e a recuperarlo.

