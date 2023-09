Spari in strada, identificato il quinto complice: è un minorenne

È stato identificato anche il quinto responsabile del gruppo di ragazzi che la notte del 7 settembre ha sparato per divertimento in strada da una carabina ad aria compressa, creando il panico a Terracina e a San Felice Circeo. Gli altri componenti del branco erano già stati identificati, due maggiorenni, finiti agli arresti, e due minori denunciati in stato di libertà. Tutti accusati di violenza e lesioni aggravate a incaricato di un pubblico servizio lesioni aggravate da motivi futili mediante l'utilizzo di armi.

Anche il quinto è però un minorenne, 16 anni da compiere tra qualche giorno, fratello di uno dei due già denunciati dai carabinieri. Quella notte, quando i militari si sono messi alla ricerca dell'auto, era riuscito a scappare lanciandosi dalla vettura che era stata appena individuata e bloccata. Una dettagliata informativa di reato è stata inviata alla procura capitolina, evidenziando l'esito delle indagini. La posizione del giovane è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Durante la notte folle del gruppo sette persone erano rimaste ferite dai colpi esplosi ad altezza uomo. Tutte hanno dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale e hanno avuto una prognosi compresa tra i 7 e i 10 giorni.