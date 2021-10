Divieto di avvicinamento ma si presenta in casa della ex: arrestato dai carabinieri

E' stato sorpreso, durante un mirato controllo dei carabinieri, in casa della sua ex convivente ma era in realtà stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento. Un 39enne originario di Frosinone è stato arrestato dai carabinieri a Terracina nell'ambito di specifici controlli predisposti dal comando provinciale

L'uomo, quando si è trovato davanti il personale in divisa, ha fornito false generalità per evitare di incorrere nelle conseguenze della legge. Le immediate verifiche hanno però consentito di accertare la sua identità e di arrestarlo e condurlo presso il suo domicilio in attesa del giudizio per direttissima.