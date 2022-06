Perseguitava l'ex moglie anche sul luogo di lavoro, divieto di avvicinamento per il 41enne

Udienza di convalida questa mattina per Enrico De Prosperis, l’uomo di Terracina arrestato sabato in flagranza di reato mentre perseguitava l’ex moglie che era al lavoro in un negozio cittadino.

L’uomo, assistito dall’avvocato Stefano Ciapanna, questa mattina è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato il fermo e ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla donna.

Era stata proprio lei, accortasi che l’ex si aggirava all’interno dell’attività commerciale e la chiamava ripetutamente al telefono, a chiedere l’intervento della Polizia. Così gli agenti del Commissariato di Terracina in abiti civili si sono confusi tra i clienti del negozio e hanno verificato che il 41enne aveva anche bloccato la vettura della ex moglie nel parcheggio esterno parcheggiando la sua in modo da non consentirle di uscire. Per lui era scattata la misura degli arresti domiciliari con l'accusa di atti persecutori.