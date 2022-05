Bullismo e cyberbullismo: gli studenti di Terracina ne parlano con la polizia

Bullismo e cyberbullismo: questi i temi al centro dell’incontro tra gli agenti del Commissariato di Terracina e gli studenti dell’istituto comprensivo Milani. L’iniziativa nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio, ha visto coinvolti gli alunni delle seconde classi della scuola media.

Durante l’incontro è stata illustrata loro la normativa di riferimento, in particolare la legge numero 71 del 29 maggio 2017 istitutiva dell’ammonimento del Questore per le condotte dei minori in materia di cyberbullismo.

I ragazzi hanno partecipato con vivo interesse, intervenendo anche sui temi legati alle dipendenze, in particolare sull’utilizzo di internet, sulle sostanze stupefacenti, nonché sulla materia afferente il codice della strada.